СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3660620 +5930
Летальні випадки:
95690 +278
Одужали:
3460249 +10369
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16757339 (+32605). Оновлено: 08:14 30.12.2021
Home / Військо / Президент затвердив терміни призову в армію в 2022 році

Президент затвердив терміни призову в армію в 2022 році

30/12/2021 13:24

Президент Володимир Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та проведення щорічних призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Відповідний указ підписаний главою держави у четвер, 30 грудня.

У документі визначаються терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році.

Згідно з указом, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Відповідно до указу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні – червні та жовтні – грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

Вкотре наголошується, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Військових, які проходять строкову службу у Збройних силах України, залучають передусім до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання. Йдеться про студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, серед іншого – під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти.

Таку ж відстрочку мають отримати ті, хто навчається у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти, зокрема під час здобуття наступного ступеня, у закладах середньої або вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Вказано, що питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.

Читайте також:
“Дія” доповниться сервісом для призовників і резервістів Military ID

Унікальних переглядів: 103
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ оголосила підозру затриманому командирові бойовиків, який керував обстрілами українських позицій

СБУ звітує, що повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”. Про це інформує пресцентр спецслужби у четвер, 30 грудня. Зловмисника днями затримали військовослужбовці операції Об’єднаних сил...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse