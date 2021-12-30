На Харківщині невідомі підірвали банкомат

У ніч проти 30 грудня у селищі Печенігах Харківської області невідомі підірвали банкомат і забрали гроші.
Про це інформує відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Внаслідок пригоди ніхто з громадян не постраждав. Суму завданих збитків банківській установі встановлюють”, – йдеться в повідомленні.
Інформація про вибух надійшла до поліції о 2:46. Під час огляду місця події фахівці управління вибухотехнічної служби встановили, що саморобні вибухові пристрої було поміщено у сейфовий відсік банкомату, розташований у приміщенні лікарні.
Слідчі Чугуївського районного управління поліції попередньо кваліфікували подію за ч.2 ст.194 (навмисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Вживають заходів щодо встановлення й затримання причетних до скоєння злочину.
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