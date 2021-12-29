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На Донеччині застрелився контрактник ЗСУ

29/12/2021 15:12

У Донецькій області знайшли мертвим військовослужбовця за контрактом Збройних сил України, триває розслідування.

Про це у середу, 29 грудня, інформує пресцентр Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Зазначається, що інцидент трапився 28 грудня – прокурори в Маріуполі отримали інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом.

Чоловік – 1985 року народження із Запоріжжя.

“Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби”, – йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця розслідується провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.

“Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події”, – додали правоохоронці.

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