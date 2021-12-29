“Вирішують лише точкові питання”: “Юрсотня” оцінила роботу парламенту в сфері захисту військових за 2021 рік

Ілюстративне фото: Стас Козлюк / Новинарня

У 2021 році Верховна Рада ухвалила 11 законів у сфері соціально-правового захисту ветеранів і військовослужбовців, проте чимало необхідних законопроєктів залишаються нерозглянутими, а деякі з прийнятих містять низку недоліків.

Про це свідчить аналітичний звіт громадської організації “Юридична сотня”.

“Більшість законів для ветеранів та військовослужбовців, які прийняла Верховна Рада України у 2021 році, вирішують лише точкові питання. Законопроєкти, що мають на меті забезпечити ефективну систему державної соцпідтримки, так і не були розглянуті”, – наголосила голова “Юридичної сотні” Юлія Морій.

До позитивних змін організація відносить ухвалення Законів України, які врегулювали питання вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та визначили процедури військового поховального ритуалу (№ 1622-IX), спростили набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, що брали участь у захисті територіальної цілісності України (№ 5630), а також запровадили Е-посвідчення ветерана (№ 5694).

Також позитивом аналітики називають ухвалення законопроєкту, який дозволяє притягнення до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів у рамках норм Кримінального кодексу України (№2689), та проєкт щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства – він розширив перелік правопорушень, за які військовослужбовці притягуються до адміністративної відповідальності на загальних засадах, а не за дисциплінарними статутами (№ 3908-1).

Водночас “Юридична сотня” перелічила ті ухвалені закони, які не розв’язують поточних проблем ветеранів.

Серед таких – закон про призов резервістів без оголошення мобілізації. Як наголошують фахівці, замість удосконалення умов проходження служби цей законодавчий акт пропонує фактично створити новий вид служби, що перешкоджатиме повноцінній реінтеграції ветеранів.

Проєкт про зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення теж є точковим і не реформує системи відповідальності та заохочень, зазначають у “Юрсотні”.

Критично фахівці оцінили й довгоочікуваний закон “Про Службу військового капеланства”. Який, з одного боку, врегульовує питання несення служби капеланами, що довгий час було поза правовим полем, проте водночас містить багато хиб.

Зокрема, серед вад закону “Юридична називає” те, що до другого читання було виключено норму про заборону бути капеланом священнику релігійної організації, яка у своїй назві вказала на приналежність до держави-агресора (Московський патріархат).

Повністю з аналітичним звітом “Підсумки роботи Верховної Ради у сфері соціально-правового захисту ветеранів і військових у 2021 році” можна ознайомитися тут.

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Як наголошують у “Юридичній сотні”, законодавство у військовій сфері потребує вдосконалення, адже впливає на велику кількість людей і стан обороноздатності держави загалом.

Загалом за 2021 рік у парламенті було зареєстровано 14 законопроєктів, які мають важливе значення у сфері соціального захисту ветеранів, оскільки спрямовані на вирішення певних проблем.

При цьому з них було ухвалено лише п’ять.

Також залишаються неухваленими проєкти, зареєстровані раніше. Так, у звіті про роботу ВРУ за 2020 рік “Юридична сотня” пропонувала підтримати законопроєкти №3407 та 3408 29.04.2020, що мають на меті забезпечити ефективну систему державної соціальної підтримки як безпосередніх учасників бойових дій, так і цивільних осіб, які сприяли проведенню заходів з безпеки й оборони Батьківщини та постраждалих внаслідок збройних конфліктів.

Проте станом на кінець 2021 року ці проєкти не були розглянуті навіть у першому читанні.

Також “Юрсотня” пропонувала підтримати проєкт №2343 від 29.10.2019, покликаний покращити соціальний захист військовослужбовців. 14 січня 2020 року проєкт було прийнято за основу зі скороченням строку підготовки, проте з того часу він так і не розглядався парламентом, хоча порівняльна таблиця до другого читання була надана ще в серпні 2020 року.

На наступний рік ГО “Юридична сотня” рекомендує Верховній Раді підтримати проєкти, спрямовані на вирішення питань, що пов’язані з удосконаленням соціально-правового захисту військових, зокрема встановлення рівності у правах та обов’язках чоловіків і жінок, гарантування нульової толерантності та нетерпимості до сексуальних домагань (проєкти №5713, 5714 та 5485).

“На підтримку також заслуговують проєкти, покликані вшанувати пам’ять загиблих ветеранів, наприклад щодо створення Національного військового меморіального кладовища (№4225), та ті проєкти, які сприяють реінтеграції ветеранів до мирного життя, зокрема через спорт (№5526)”, – зазначають у “Юрсотні”.

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