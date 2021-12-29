Відсьогодні у посвідченнях водія ставитимуть нову відмітку

В Україні набули чинності нововведення щодо посвідчень водія – у цих документах відтепер у разі складання громадянами практичного іспиту на автомобіль з автоматичною коробкою передач ставитиметься відмітка у вигляді коду “78”.
Про це інформує пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
Із цією відміткою водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності такої відмітки – із будь-якою коробкою передач.
Як зазначили у відомстві, зараз в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окулярів) на посвідченні водія розміщені коди, які теж використовуються у європейському посвідченні водія.
Згідно зі змінами, успішно складений громадянам теоретичний іспит у сервісному центрі МВС відтепер чинний не три місяці, а два роки.
Кабінет Міністрів 2 грудня ухвалив постанову про внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення.
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