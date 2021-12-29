СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3654690 +5454
Летальні випадки:
95412 +307
Одужали:
3449880 +12352
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16724734 (+33039). Оновлено: 08:14 29.12.2021
Home / Війна / Відсьогодні у посвідченнях водія ставитимуть нову відмітку

Відсьогодні у посвідченнях водія ставитимуть нову відмітку

29/12/2021 12:46

В Україні набули чинності нововведення щодо посвідчень водія – у цих документах відтепер у разі складання громадянами практичного іспиту на автомобіль з автоматичною коробкою передач ставитиметься відмітка у вигляді коду “78”.

Про це інформує пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Із цією відміткою водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності такої відмітки – із будь-якою коробкою передач.

Як зазначили у відомстві, зараз в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окулярів) на посвідченні водія розміщені коди, які теж використовуються у європейському посвідченні водія.

Згідно зі змінами, успішно складений громадянам теоретичний іспит у сервісному центрі МВС відтепер чинний не три місяці, а два роки.

Кабінет Міністрів 2 грудня ухвалив постанову про внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення.

Читайте також:
“Дебилы, как вы можете осматривать авто?”: нардеп Галушко облаяв поліцейських, які зупинили його водія за порушення. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 30
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Відсьогодні у посвідченнях водія ставитимуть нову відмітку

В Україні набули чинності нововведення щодо посвідчень водія – у цих документах відтепер у разі складання громадянами практичного іспиту на автомобіль з автоматичною коробкою передач ставитиметься відмітка у вигляді...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse