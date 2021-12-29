У політв’язня Черкаса в СІЗО Макіївки проблеми із серцем, – Денісова

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У громадянина України Володимира Черкаса, який безпідставно утримується в слідчому ізоляторі при Західній виправній колонії № 97 у м. Макіївка на тимчасово окупованій території Донецької області, серйозні проблеми з серцем.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в середу, 29 грудня.

Омбудсман нагадала, що Володимир Черкас був незаконно захоплений 6 вересня 2017 року в Донецьку невідомими озброєними людьми. На тимчасово окуповану територію він поїхав через смерть батька та намір вивезти хвору матір. Про точне місце перебування Володимира стало відомо від звільнених з полону в грудні 2019 року громадян України.

За інформацією, отриманою Уповноваженим, понад два роки представники органів окупаційної адміністрації РФ тримали Володимира Черкаса у сумнозвісній тюрмі “Ізоляція” за звинуваченням у нібито «шпигунстві та диверсіях», де над ним знущалися, били та змушували тяжко працювати. Після тортур у Володимира погіршилося самопочуття – виникли проблеми з серцем, гіпертонічні кризи набули хронічного характеру.

“Наразі Володимир Черкас перебуває понад 4 роки у незаконному ув’язненні без слідства та суду. Йому не надається належна медична допомога, він позбавлений телефонного зв’язку, зустрічей та листування з рідними та близькими, що є порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканість, на отримання медичної допомоги, що гарантоване ст. 2, 3, 5 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод”, – наголосила Людмила Денісова.

У Володимира залишилося без батьківського піклування 5 дітей, троє з яких є неповнолітніми.

Уповноважений звернулася до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги та звільненню Володимира Черкаса.

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