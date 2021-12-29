СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3654690 +5454
Летальні випадки:
95412 +307
Одужали:
3449880 +12352
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16724734 (+33039). Оновлено: 08:14 29.12.2021
Home / В окупації / У політв’язня Черкаса в СІЗО Макіївки проблеми із серцем, – Денісова

У політв’язня Черкаса в СІЗО Макіївки проблеми із серцем, – Денісова

29/12/2021 16:31

У громадянина України Володимира Черкаса, який безпідставно утримується в слідчому ізоляторі при Західній виправній колонії № 97 у м. Макіївка на тимчасово окупованій території Донецької області, серйозні проблеми з серцем.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в середу, 29 грудня.

Омбудсман нагадала, що Володимир Черкас був незаконно захоплений 6 вересня 2017 року в Донецьку невідомими озброєними людьми. На тимчасово окуповану територію він поїхав через смерть батька та намір вивезти хвору матір. Про точне місце перебування Володимира стало відомо від звільнених з полону в грудні 2019 року громадян України.

За інформацією, отриманою Уповноваженим, понад два роки представники органів окупаційної адміністрації РФ тримали Володимира Черкаса у сумнозвісній тюрмі “Ізоляція” за звинуваченням у нібито «шпигунстві та диверсіях», де над ним знущалися, били та змушували тяжко працювати. Після тортур у Володимира погіршилося самопочуття – виникли проблеми з серцем, гіпертонічні кризи набули хронічного характеру.

“Наразі Володимир Черкас перебуває понад 4 роки у незаконному ув’язненні без слідства та суду. Йому не надається належна медична допомога, він позбавлений телефонного зв’язку, зустрічей та листування з рідними та близькими, що є порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканість, на отримання медичної допомоги, що гарантоване ст. 2, 3, 5 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод”, – наголосила Людмила Денісова.

У Володимира залишилося без батьківського піклування 5 дітей, троє з яких є неповнолітніми.

Уповноважений звернулася до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги та звільненню Володимира Черкаса.

Читайте також:
Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування в російському СІЗО

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна скасувала самоізоляцію під час перетину КПВВ на Донбасі

Уряд України ухвалив рішення скасувати самоізоляцію під час перетину КПВВ на Донбасі. Головна причина — проблеми через обов’язкове встановлення застосунку “Вдома”. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse