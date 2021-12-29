СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3654690 +5454
Летальні випадки:
95412 +307
Одужали:
3449880 +12352
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16724734 (+33039). Оновлено: 08:14 29.12.2021
Home / Україна / Політика / Стало відомо, що планують розглянути на засіданні РНБО

Стало відомо, що планують розглянути на засіданні РНБО

29/12/2021 15:51

Серед питань, запланованих для розгляду Радою національної безпеки та оборони на засіданні  завтра – стан Збройних сил України, ситуація пандемією COVID-19, енергетика та реалізація президентської програми “Зелена країна”.

Про це в середу, 29 грудня, інформує “Українська правда” з посиланням на власні джерела.

“Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента щодо збереження та відтворення лісів (розглядатимуть, – “Н”), – йдеться в повідомленні.

На уточнювальне запитання, чи є в порядку денному, ймовірно, останнього в році засідання РНБО запровадження санкцій, джерело видання зазначило: “Питання санкційної політики – на стадії вирішення щодо винесення на розгляд засідання”.

Раніше засідання РНБО анонсували на 29 грудня, однак потім перенесли на наступний день.
Воно проводитиметься на тлі концентрації російських військ поблизу кордонів України, про яку повідомляють військові розвідки України та західних держав. Темами засідань РНБО впродовж 2021 року було накладення санкцій на українських та іноземних діячів.

Читайте також:
Трансляцію каналів “Перший незалежний” та UkrLive припинили після введення санкцій РНБО

Унікальних переглядів: 157
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд затвердив обмеження на вибір місця проживання в умовах воєнного стану

Уряд затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. Як передає “Укрінформ”, таку постанову уряд прийняв...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse