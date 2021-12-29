Стало відомо, що планують розглянути на засіданні РНБО

Ілюстративне фото

Серед питань, запланованих для розгляду Радою національної безпеки та оборони на засіданні завтра – стан Збройних сил України, ситуація пандемією COVID-19, енергетика та реалізація президентської програми “Зелена країна”.

Про це в середу, 29 грудня, інформує “Українська правда” з посиланням на власні джерела.

“Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента щодо збереження та відтворення лісів (розглядатимуть, – “Н”), – йдеться в повідомленні.

На уточнювальне запитання, чи є в порядку денному, ймовірно, останнього в році засідання РНБО запровадження санкцій, джерело видання зазначило: “Питання санкційної політики – на стадії вирішення щодо винесення на розгляд засідання”.

Раніше засідання РНБО анонсували на 29 грудня, однак потім перенесли на наступний день.

Воно проводитиметься на тлі концентрації російських військ поблизу кордонів України, про яку повідомляють військові розвідки України та західних держав. Темами засідань РНБО впродовж 2021 року було накладення санкцій на українських та іноземних діячів.

Читайте також:

Трансляцію каналів “Перший незалежний” та UkrLive припинили після введення санкцій РНБО