США залишають у Середземному морі авіаносець через загрозу РФ для України, – ЗМІ

Авіаносна ударна група військово-морського флоту США – це авіаносець USS Harry S. Truman і його корабельний супровід – за наказом міністра оборони Ллойда Остіна не підуть на Близький Схід, а залишаться в акваторії Середземного моря через напружену ситуацію навколо України.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника Пентагону.
Зміна в розкладі пересування АУГ викликана тим, що США мають необхідність постійної військової присутності в Середземному морі, щоб заспокоїти регіональних партнерів і союзників.
АУГ має у своєму складі шість кораблів США:
АУГ супроводжує норвезький фрегат Королівських ВМС HNoMS Fridtjof Nansen.
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