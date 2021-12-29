США залишають у Середземному морі авіаносець через загрозу РФ для України, – ЗМІ

Авіаносна ударна група військово-морського флоту США – це авіаносець USS Harry S. Truman і його корабельний супровід – за наказом міністра оборони Ллойда Остіна не підуть на Близький Схід, а залишаться в акваторії Середземного моря через напружену ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника Пентагону.

Зміна в розкладі пересування АУГ викликана тим, що США мають необхідність постійної військової присутності в Середземному морі, щоб заспокоїти регіональних партнерів і союзників.

АУГ має у своєму складі шість кораблів США:

безпосередньо сам USS Harry S. Truman;

крейсер USS San Jacinto;

есмінці USS Cole;

USS Bainbridge;

USS Gravely;

USS Jason Dunham.

АУГ супроводжує норвезький фрегат Королівських ВМС HNoMS Fridtjof Nansen.

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