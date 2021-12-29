СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3654690 +5454
Летальні випадки:
95412 +307
Одужали:
3449880 +12352
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16724734 (+33039). Оновлено: 08:14 29.12.2021
Home / Світ / США залишають у Середземному морі авіаносець через загрозу РФ для України, – ЗМІ

США залишають у Середземному морі авіаносець через загрозу РФ для України, – ЗМІ

29/12/2021 16:14

Авіаносна ударна група військово-морського флоту США – це авіаносець USS Harry S. Truman і його корабельний супровід – за наказом міністра оборони Ллойда Остіна не підуть на Близький Схід, а залишаться в акваторії Середземного моря через напружену ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника Пентагону.

Зміна в розкладі пересування АУГ викликана тим, що США мають необхідність постійної військової присутності в Середземному морі, щоб заспокоїти регіональних партнерів і союзників.

АУГ має у своєму складі шість кораблів США:

  • безпосередньо сам USS Harry S. Truman;
  • крейсер USS San Jacinto;
  • есмінці USS Cole;
  • USS Bainbridge;
  • USS Gravely;
  • USS Jason Dunham.

АУГ супроводжує норвезький фрегат Королівських ВМС HNoMS Fridtjof Nansen.

Читайте також:
Винищувачі США вперше з часів Другої світової здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця

Унікальних переглядів: 23
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд затвердив обмеження на вибір місця проживання в умовах воєнного стану

Уряд затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. Як передає “Укрінформ”, таку постанову уряд прийняв...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse