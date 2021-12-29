Сергій та Анна з 58-ї бригади стали подружжям

Фото пресслужби 58-ї бригади

Військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського Сергій та Анна стали подружжям.

Про це повідомила пресслужба військової частини у середу, 29 грудня.

“Відучора наша бригада стала щасливіша на ще одну родину. Сергій несе службу у “виговцях” з 2016 року, Анна ж одягнула однострій у 2019. Служба у різних підрозділах та дислокаціях у районі проведення операції Об‘єднаних сил не стала на заваді стосункам молодят. Вимушена тимчасова розлука випробовувала почуття та, як результат – довела потребу одне в одному”, – інформують у пресслужбі.

У бригаді побажали молодятам “щасливих світанків і романтичних вечорів, радісних днів і пристрасних ночей, вірного кохання й добрих благ, вічного розуміння і міцного здоров’я”.

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