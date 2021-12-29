Новий український розвідник “Gekata” почав льотні випробування

Український повітряний комплекс радіотехнічної розвідки “Gekata” почав льотні випробування.
Про це повідомляє Defense Express.
Комплекс, на базі БПЛА PD-2 від Ukrspecsystems було представлено науково-виробничим центром “Інфозахист”.
“Gekata” призначений для виявлення радіовипромінюючих цілей на відстані у сотні кілометрів.
Основою комплексу “Gekata” є 10-кілограмовий контейнер з обладнанням для ведення радіотехнічної розвідки, який встановлюється на дрон PD-2.
За задумом розробників, весь комплекс складається з наземної станції управління та шести дронів.
Три БПЛА мають знаходиться у небі та змінюються по черзі для забезпечення цілодобового моніторингу по фронту 100-км та на глибині до 450 км від місця баражування.
Це дозволяє у режимі 24/7 збирати інформацію про всі об’єкти противника, які випромінюють у радіопросторі та точно визначити їхні координати.
Тобто йдеттся не тільки про пункти управління та командно-штабні машини, а про контрбатарейні радари, РЛС зенітно-ракетних комплексів або літаків, та навіть про звичайні радіостанції рядових бійців противника.
Заявлено, що “Gekata” лише збирає дані, не випромінюючи нічого, а по друге – PD-2 має розмах крила до 5 метрів, що робить його виявлення РЛС доволі важкою задачею.
Загалом можливості комплексу дозволяють відстежувати одночасно до 200 цілей та передавати інформацію про них у режимі онлайн. Або, у випадку повної радіотиші чи автономного польоту, накопичувати цю інформацію на внутрішніх носіях.
Читайте також:
ЗСУ прийняли на озброєння розвідувальний безпілотник “Лелека-100”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!