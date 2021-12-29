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Новий український розвідник “Gekata” почав льотні випробування

29/12/2021 18:11

Український повітряний комплекс радіотехнічної розвідки “Gekata” почав льотні випробування.

Про це повідомляє Defense Express.

Комплекс, на базі БПЛА PD-2 від Ukrspecsystems було представлено науково-виробничим центром “Інфозахист”.

“Gekata” призначений для виявлення радіовипромінюючих цілей на відстані у сотні кілометрів.

Основою комплексу “Gekata” є 10-кілограмовий контейнер з обладнанням для ведення радіотехнічної розвідки, який встановлюється на дрон PD-2.

За задумом розробників, весь комплекс складається з наземної станції управління та шести дронів.

Три БПЛА мають знаходиться у небі та змінюються по черзі для забезпечення цілодобового моніторингу по фронту 100-км та на глибині до 450 км від місця баражування.
Це дозволяє у режимі 24/7 збирати інформацію про всі об’єкти противника, які випромінюють у радіопросторі та точно визначити їхні координати.

Тобто йдеттся не тільки про пункти управління та командно-штабні машини, а про контрбатарейні радари, РЛС зенітно-ракетних комплексів або літаків, та навіть про звичайні радіостанції рядових бійців противника.

Заявлено, що “Gekata” лише збирає дані, не випромінюючи нічого, а по друге – PD-2 має розмах крила до 5 метрів, що робить його виявлення РЛС доволі важкою задачею.

Загалом можливості комплексу дозволяють відстежувати одночасно до 200 цілей та передавати інформацію про них у режимі онлайн. Або, у випадку повної радіотиші чи автономного польоту, накопичувати цю інформацію на внутрішніх носіях.

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