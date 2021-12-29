Росія заявила, що “Північний потік-2” повністю готовий до роботи

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Глава “Газпрому” Олексій Міллер доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що обидві нитки газопроводу “Північний потік-2” готові до експлуатації.

Про це йшлося на нараді у президента Росії, присвяченій проходженню осінньо-зимового опалювального сезону, повідомляє російське агентство ТАСС.

Заповнення газом другої нитки було завершено 29 грудня, зазначив Міллер.

“Шановний Володимире Володимировичу, газопровід “Північний потік-2″ до роботи готовий”, – заявив глава “Газпрому”.

Путін привітав “Газпром” та його партнерів із газопроводу із завершенням роботи над проєктом. Він сказав, що надходження газу після сертифікації газопроводу відразу вплине на ціну газу на спотовому європейському ринку та в Україні.

Варто наголосити, що деякі країни Заходу вважають ситуацію з цінами на газ у Європі результатом шантажу Путіна з метою змусити запустити “Північний потік-2”.

Своєю чергою, віцепрем’єр Росії Олександр Новак 29 грудня наголосив, що Москва впевнена в тому, що зірвати реалізацію “Північного потоку-2” неможливо і газ ним поставлятиметься до Європи.

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