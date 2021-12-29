РНБО погодила санкції проти телеканалів у форматі WhatsApp-опитування, – Шуфрич

Нардеп “ОПЗЖ” та голова Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич заявив, що за його інформацією, члени РНБО погодили санкції проти телеканалів Перший незалежний та UkrLive у WhatsApp, реального засідання Радбезу не було.

Про це нардеп повідомив у коментарі “Детектору медіа” в середу, 29 грудня.

“Мені невідомо, що було реальне засідання, мені цього не підтвердили. Було, як мені сказали, WhatsApp-опитування серед членів РНБО”, – каже Шуфрич.

За словами Шуфрича, зараз вивчається можливість придбати ще одну ліцензію і вже на “новій платформі” вийти в ефір.

До “нової платформи” планується залучити журналістський колектив Першого незалежного та UkrLive:

“Я колектив сам на сам не залишу”.

Також Шуфрич планує звернутись до суду через санкції проти телеканалів.

“Безумовно всі можливі інстанції, Верховний суд як перша інстанція, сподіваюсь, до ЄСПЛ не дійде, будемо надавати інформацію в ООН, до ОБСЕ в офіс уповноваженої щодо свободи ЗМІ”, – каже нардеп.

Передісторія

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо трьох українських компаній, пов’язаних із телеканалами “Перший незалежний” та UkrLive.

“Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – йдеться в тексті указу, який набрав чинності.

Обмеження запроваджуються щодо компаній “Медіахолдинг Новини”, “Тайм Медіа” і “Телепростір”.

Бенефіціарним власником двох останніх є нардеп від “Опозиційної платформи – За життя” Нестор Шуфрич.

Також Шуфрич є співвласником “Медіахолдингу Новини” – нової компанії, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих 2 лютого телеканалів народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака – “112 Україна”, NewsOne та ZIK.

ТОВ “Медіахолдинг Новини”, яке зараз володіє “Першим незалежним”, створене 18 лютого сотнею працівників цих трьох телеканалів. Розмір внеску до статутного фонду склав 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал ТОВ “Медіахолдинг Новини” складає сто гривень.

Зауважимо, що інформації про засідання РНБО від 28 грудня немає ні на сайті глави держави, ні на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Раніше засідання РНБО анонсували на 29 грудня, однак потім перенесли на наступний день.

Воно проводитиметься на тлі концентрації російських військ поблизу кордонів України, про яку повідомляють військові розвідки України та західних держав. Темами засідань РНБО впродовж 2021 року було накладення санкцій на українських та іноземних діячів.

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