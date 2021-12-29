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Прокуратура АРК в 2021 році повідомила про підозру 14 особам за воєнні злочини в Криму

29/12/2021 18:50

У 2021 році прокуратура Автономної республіки Крим та Севастополя оголосила про підозри у скоєнні воєнних злочинів 14 представникам російської влади окупованого півострова.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“За результатами здійснення спеціального досудового розслідування вперше у «кримських справах» направлено до суду шість обвинувальних актів за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)”, – йдеться у повідомленні.

Отже, заочно судитимуть:

  • двох співробітників управління ФСБ Росії в Криму, які обвинувачуються у викраденні, незаконному ув’язненні та тортурах проукраїнського активіста, учасника Революції гідності
  • трьох суддів підконтрольного Росії Верховного суду Криму, причетних до переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу у справі «26 лютого»
  • суддю російського Залізничного районного суду Сімферополя, яка ухвалила незаконний вирок журналісту Крим.Реалії Миколі Семені
  • двох російських військових комісарів, причетних до примусу кримчан служити у Збройних силах Росії
  • керівника регіонального штабу «Юнармії м. Севастополя», за звинуваченням у пропаганді добровільного вступу до армії Росії серед неповнолітніх

Імена підозрюваних не вказані. Публічних коментарів вказаних осіб немає.

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