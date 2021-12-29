Прокуратура АРК в 2021 році повідомила про підозру 14 особам за воєнні злочини в Криму

У 2021 році прокуратура Автономної республіки Крим та Севастополя оголосила про підозри у скоєнні воєнних злочинів 14 представникам російської влади окупованого півострова.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
“За результатами здійснення спеціального досудового розслідування вперше у «кримських справах» направлено до суду шість обвинувальних актів за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)”, – йдеться у повідомленні.
Отже, заочно судитимуть:
Імена підозрюваних не вказані. Публічних коментарів вказаних осіб немає.
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