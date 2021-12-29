Ліквідація “Меморіалу” суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, – МЗС Німеччини

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Ліквідація Верховним судом Російської Федерації міжнародного історико-просвітницького товариства “Меморіал” суперечить зобов’язаннями РФ у сфері міжнародного права.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Німеччини, інформує пресслужба відомства.

“(Судова постанова, – “Н”) суперечить міжнародним зобов’язанням щодо захисту основних громадянських прав, під якими підписалась і Росія”, – заявила представниця МЗС ФРН.

“Рішення турбує нас, і насамперед тому, що воно позбавляє голосів жертв утисків і репресій”, – зазначила вона і нагадала, що “Меморіал” робив внесок у дослідження, документування та запобігання серйозним порушенням прав людини та своєю діяльністю, зокрема, “виражав колективну європейську самосвідомість” щодо боротьби з такими порушеннями.

Як інформувала “Новинарня“, напередодні Верховний суд РФ за позовом генпрокуратури ліквідував міжнародне історико-просвітницьке товариство “Меморіал”.

Історична довідка

Товариство “Меморіал” було створене в Москві ще 28 січня 1989 року, на хвилі перебудови й демократизації, під назвою “Всесоюзне добровільне історико-просвітницьке товариство “Меморіал”. Одним із його засновників був видатний радянський правозахисник, дисидент, академік Андрій Сахаров.

Майже в усіх союзних республіках були утворені подібні республіканські товариства, що також займалися відновленням історичної правди та реабілітацією жертв радянських репресій.

У 1992 році товариство отримало свою сьогоднішню назву.

Згідно зі статутом товариства, цілями “Міжнародного Меморіалу” є:

допомога у побудові розвинутого громадянського суспільства та демократичної правової держави, що виключає повернення до тоталітаризму;

участь у формуванні суспільної свідомості на основі цінностей, демократії та права, подолання тоталітарних стереотипів та затвердження прав особистості у політичній практиці та суспільному житті;

участь у відновленні історичної правди та шануванні пам’яті жертв політичних репресій тоталітарних режимів.

Товариство проводить дослідження, займається просвітою та правозахисною діяльністю. Створено загальнодоступні музейні колекції, документальні каталоги, електронні бібліотеки на тему трагічних подій та репресій радянського тоталітарного режиму. За ініціативою “Меморіалу” на Лубянській площі в Москві (навпроти споруди КДБ) було встановлено Соловецький камінь у пам’ять жертв радянського терору.

Після 2014 року саме “Меморіал” у РФ визнавав утримуваних в неволі, засуджених українців політв’язнями.

Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, за законом путінської Росії, організацію “Меморіал” було визнано “іноземним агентом”.

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