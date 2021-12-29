Доба ООС: окупанти обстріляли райони Катеринівки і Кримського, ЗСУ – без втрат

Протягом минулої доби, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

На Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7:00 середи, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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