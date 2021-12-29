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“Для узгодження позицій”: Блінкен переговорив із Зеленським перед діалогом з РФ

29/12/2021 20:51

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

За його словами, Блінкен та Зеленський обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією.

“Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям військової могутності Росії на кордонах України”, – зазначив Прайс.

Зеленський розповів, що домовився з Блінкіном продовжити консультації для узгодження позицій.

“Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії”, – написав він у Twitter.

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Україна

“Для узгодження позицій”: Блінкен переговорив із Зеленським перед діалогом з РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 29 грудня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США...

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