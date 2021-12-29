Білорусь хоче купити додаткові ЗРК “Тор-М2” для захисту від польських “Байрактарів”, – ЗМІ

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Мінськ хоче купити в Москви додаткові ЗРК малої дальності “Тор-М2”.

Про це інформує сайт Defence24.

Раніше Міноборони Білорусі заявляло про плани щодо зенітно-ракетних комплексів С-400.

Однак, ймовірно, воєнно-політичне керівництво РБ просто не має коштів на купівлю таких дорогих систем, як ЗРК С-400.

Тому для посилення білоруської ППO було обрано більш “бюджетний” варіант із купівлею комплексів “Тор-М2”.

Сьогодні Білорусь має близько 20 таких ЗРК, які були поставлені у 2011-2018 роках та зведені у п’ять батарей.

За російськими нормативами, для прикриття особливо важливих об’єктів необхідно зосередити мінімум три батарейні комплекти ЗРК “Тор-М2”.

Експерти вважають, що Білорусь захоче придбати як мінімум один додатковий батарейний комплект ЗРК “Тор-М2”. Але що і від чого захищатимуть ці комплекси – поки не зрозуміло.

“Можемо припустити, що Мінську додаткові комплекси Тор-М2 потрібні, щоби захищатися від польських безпілотних комплексів Bayraktar TB2, поставки яких для збройних сил Польщі почнуться уже в 2022 році”, – інформує Defense Express.

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