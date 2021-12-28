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У проєкті нової Конституції Білорусі прибрали текст про без’ядерний статус

28/12/2021 15:01

У Білорусі опублікували проєкт оновленої Конституції, у якій обмежується кількість президентських термінів, а також прибирається текст про без’ядерний статус і нейтральність.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що у новому проєкті Конституції передбачається обмеження президентських термінів до двох. Також мінімальний вік кандидата має бути 40 років, а не 35, як раніше, причому 20 років він має проживати на території Білорусі. Кандидату в президенти забороняється мати закордонне громадянство або вид на проживання.

ЗМІ відзначає, що обмеження на кількість президентських термінів почне діяти після вступу на посаду новообраного президента. Також, за новою Конституцією, президент, який склав повноваження, стає «пожиттєвим сенатором», на якого продовжує поширюватися президентський імунітет.

Зазначається, що також новий документ забороняє фінансування виборчої кампанії іноземними організаціями та громадянами. Окрім цього, створюється представницький орган «Загальнобілоруське зібрання», яке отримує право зміщати президента внаслідок порушення Конституції. Також це зібрання вирішує питання війни та миру. ЗМІ відзначають, що з діючої редакції Конституції пропонується прибрати параграф про без’ядерну зону та нейтральність Білорусі.

ЗМІ зазначає, що цей проєкт швидше за все буде винесений президентом на референдум. Відзначається, що Лукашенко керує країною вже 19 років.

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