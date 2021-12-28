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США прийняли oбoрoнний бюджет із $300 млн на військову допомогу Україні

28/12/2021 20:10

Президент США Джозеф Байден підписав ухвалений Конгресом США закон “Про витрати на потреби національної оборони США у 2022 році”.

Про це інформує пресслужба посольства США в Україні.

Lокументом передбачається виділення Україні безпекової допомоги у розмірі 300 мільйонів доларів, що на 50 млн більше первинних пропозицій на 2021 рік.

При цьому $75 мільйoнів із цієї суми передбачається на пoставку летальної зброї.

Загалом США планують витратити на національну оборону у 2022 році $768,2 мільярдів, із яких $740 мільярдів призначені для Міністерства оборони США, та ще $27,8 мільярдів – на безпекові програми Міністерства енергетики США.

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