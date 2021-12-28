На Харківщині в лісництві застрелили мисливця

На території Краснокутського лісництва у Харківській області під час полювання мисливець отримав смертельне поранення.
Про це у вівторок, 28 грудня, інформує відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.
“40-річний мисливець здійснив постріл зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 і випадково влучив у 39-річного знайомого. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу”, – йдеться у повідомленні.
Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.
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