Україна та США готують “план Б” на випадок вторгнення РФ, – Маркарова

Вашингтон та Київ працюють над дипломатичним шляхом стримування Російської Федерації від можливого вторгнення в Україну.

Про це заявила посолка України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю “Лівому берегу”, опублікованому у вівторок, 28 грудня.

Вона переконана, що Захід розуміє: загроза суверенітету України існує, тож варто готуватися до “варіанту Б”.

“Зараз ми всі – Україна, США, Захід – працюємо над варіантом А – дипломатичним стримуванням, щоби нам не довелося переходити до “варіанту Б”, до якого також всі активно готуються”, – заявила дипломатка.

Маркарова не розкрила подробиць про “варіант Б”.

Однак зазначила, що США активно звертаються до Росії, щоби сфокусуватися на “варіанті А”. Втім західні країни демонструють Кремлю, що є інший шлях.

“Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас, є розуміння того, що існує загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові їм поступатися”, – зазначила посолка.

Читайте також:

Стала відома дата переговорів між США та Росією, де говоритимуть і про Україну

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

У грудні світлини від Maxar показали нарощування кількості техніки РФ.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Читайте також:

Віцепрезидент США Гарріс про “гарячу” війну з Росією: будуть санкції, яких ви ще не бачили

Місяць російської загрози на кордоні: заяви, факти, події. ВЕЛИКА ІНФОГРАФІКА