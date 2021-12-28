Ізраїль завдав удару по сирійському порту в Латакії. ВІДЕО

Ізраїльська авіація завдала удару по порту в місті Латакія в Сирії.

Про це інформує “Радіо Свобода” у вівторок, 28 грудня.

За даними військових і місцевих ЗМІ, об’єктом атаки став контейнерний майданчик у торговому порту.

Зафіксовані декілька вибухів та велика пожежа. Ймовірно, у контейнерах була зброя.

Пошкоджені також цивільні об’єкти поблизу порту. Про жертви не повідомляється.

За даними журналістів, для відбиття нападу були задіяні сирійські сили протиповітряної оборони, але вони не впоралися зі своїм завданням.

За 25 кілометрів на південь від Латакії розташована російська авіабаза Хмеймім. Російські військові ситуацію не коментували. Представники Армії оборони Ізраїлю відмовилися коментувати повідомлення сирійської сторони.

Ізраїльські військові атакують порт Латакії вдруге за місяць, засоби інформації раніше повідомляли про авіаудар 7 грудня.

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