ДБР відкрило дві справи проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальні провадження проти ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
Про це у вівторок, 28 грудня, інформує пресслужба ДБР.
“У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України. Друге – за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.
Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко. У нього підтвердили російське громадянство.
Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.
13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з урядової посади.
За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”.
Згодом стало відомо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов мешкає в одному приватному будинку зі скандальним ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.
Цим будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В’ячеслава Стрелковського, якого називають “організатором конвертцентрів”.
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