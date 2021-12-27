Ізраїль перший у світі почав вакцинацію четвертою дозою

Ізраїль першим у світі почав кампанію зі щеплення громадян четвертою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це 27 грудня повідомляє Associated Press.

Перші щеплення четвертою дозою вакцини почали робити у медичному центрі Шеба поблизу Тель-Авіва. Їх уже зробили 150 медичних працівників – вакциною Pfizer/BioNTech.

АР зазначає, що кампанія зі щеплень четвертою дозою почалася після того, як близько половини населення Ізраїлю вже отримали бустерну третю дозу вакцини на тлі зростання заражень вірусом штаму “омікрон”.

“Сподіваюся, ми зможемо довести, що ця четверта бустерна доза дійсно захищає проти “омікрону”, що є нагальною потребою на сьогодні”, – заявив професор Якоб Лаві із Шеби.

Як відомо, Ізраїль на початку 2021 року став першою країною, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі у країні вакциновані третьою (бустерною) дозою більше ніж 4,2 млн людей із 9,3 млн населення.

За весь час епідемії у країні померли від “ковіду” 8242 людини.

“Укрінформ” пише, що раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет заявив, що четверту дозу вакцини надаватимуть людям старшим 60, а також медпрацівникам та людям із хронічними захворюваннями через чотири місяці після третьої дози.

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