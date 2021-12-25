Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської ОДА

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Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ глава держави підписав у п’ятницю, 24 грудня, повідомляє офіс президента.

Зеленський відзначив, що, працюючи на аналогічній Полтавщині, Синєгубов “зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні, зокрема закінчити й запустити об’єкти-довгобуди, успішно пройти всі хвилі пандемії коронавірусу та забезпечити один з найкращих показників вакцинації в країні”.

“Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат – вагомі досягнення та розвиток”, – сказав Володимир Зеленський, вручаючи новопризначеному голові ОДА службове посвідчення.

Олег Синєгубов останні два роки очолював Полтавську облдержадміністрацію.

Іншим указом Зеленський першого заступника Синєгубова Дмитра Луніна виконуючим обов’язки голови Полтавської ОДА.

“засвітився” у ЗМІ, коли повідомлялося, що він міг вживати алкоголь разом із нардепом від “Слуги народу” Олександром Трухіном 23 серпня – день, коли той потрапив у ДТП, в якій постраждали 6 осіб

Пізніше сам Синєгубов не сказав, чи вживав віскі з Трухіном, відповівши на запитання: “Я у минулому юрист, адвокат, я знаю, як це може бути сприйнято, зокрема. Тому нехай займається цим досудове розслідування”.

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