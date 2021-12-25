За добу в Україні виявили ще понад 5 тис. хворих на “ковід”, померли – 268

За минулу добу, 24 грудня, в Україні зареєстрували 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 25 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 689 осіб (попередньої доби – 1 646).

За офіційними даними, одужало 15 639 осіб.

Від ускладнень померли 268 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 642 314; одужало – 3 423 933 особи; летальних випадків – 94 700.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 25 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 279,018 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,394 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,928 млрд.

Число активних хворих по Україні спадає 37 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 378 дітей та 90 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 29 531; методом ІФА — 5 477; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 847.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 656 395.

Вакцинація

За добу 24 грудня вакциновано проти “ковіду” 117 222 людини. Першу дозу отримали 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 367 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 574 571 людину, з них отримали першу дозу – 14 574 569 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 374 911 людей, отримали додаткову дозу – 1 918 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.

Загалом проведено 27 951 765 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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