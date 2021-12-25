Американці готуються надати Києву оперативні розвіддані про наступ РФ, – ЗМІ

Російський військовослужбовець. Фото: МО РФ

Пентагон працює над планом, за яким США нададуть Україні розвідувальні дані в реальному часі, зокрема трансляцію руху російських військ. Це могло б допомогти Україні швидше зреагувати на можливе вторгнення військ РФ.

Таку інформацію повідомили високопосадовці адміністрації Джо Байдена в коментарях The New York Times.

Джерела NYT говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мали права публічно повідомляти про плани.

За словами чиновників, список ідей, який розробляється в Пентагоні, Держдепартаменті та Білому домі, включає перенаправлення в Україну гелікоптерів та іншої військової техніки, яка раніше була виділена для афганських військових.

Штати та Британія направили деяких експертів для підтримки оборони на випадок, якщо Путін завдасть кіберудару по Україні.

Але, як заявили два американські чиновники, пропозиція Пентагону щодо “дієвої” розвідки потенційно більш значуща. Дані будуть включати зображення руху російських військ до перетину кордону. Така інформація, якщо її вчасно поширити, може дати змогу українським військовим відбити атаку.

Евелін Фаркас, колишня помічниця заступника міністра оборони США по Росії, Україні та Євразії, сказала, що йдеться про оперативні розвіддані в реальному часі, які повідомляють про перетин росіянами певних меж.

NYT пише, що адміністрація Байдена визнала, наскільки важливою є поінформованість в режимі реального часу для українського уряду. Представник, поінформований про дії адміністрації Байдена, сказав, що американські спецслужби вже надають Києву доступ до більшої кількості матеріалів.

І американські чиновники визнають, що одна з потенційних проблем із наданням оперативної розвідувальної інформації полягає в тому, що це може змусити Україну завдати удару першою. Це сценарій, який, на думку західних чиновників, намагався “продати” Володимир Путін російській громадськості.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

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