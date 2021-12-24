ВАКС дав 5 років тюрми першому заступнику голови “Укргазвидобування” Тамразову

Олексій Тамразов. Фото: Радіо Свобода

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому першому заступнику голови правління “Укргазвидобування” Олексію Тамразову за 100 тисяч доларів хабаря – п’ять років позбавлення волі.

Про це в п’ятницю, 24 грудня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокуратура не називає імені засудженого, але “Українська правда” дізналася зі своїх джерел, що йдеться про Тамразова. Він відомий також як власник інтернет-видання Insider.

Тамразова визнали винним у тому, що він надав прокурору генпрокуратури хабар у розмірі 100 тисяч доларів за зайняття пасивної позиції під час розгляду в Печерському суді Києва клопотання про скасування арешту майна – 8 млн куб. м природного газу, а також за подальше незвернення з клопотанням про повторне накладення арешту на зазначене майно.

Суд конфіскував зазначені 100 тисяч доларів.

Вирок не набув чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів в апеляційній палаті ВАКС.

Як пояснили в “Центрі протидії корупції”, Олексій Тамразов давав гроші прокурору Костянтину Кулику в обмін на зняття арешту з газу компанії “Фаворит Систем”. Цей газ був доказом у кримінальній справі щодо злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

За словами Кулика, у липні 2018 року Тамразов висловив готовність дати йому 200 тисяч доларів. У серпні 2018 року Тамразов в машині віддав Кулику 100 тисяч доларів. Решту мали передати після скасування арешту газу. Тамразова затримали на місці.

Олексій Тамразов був першим заступником голови правління “Укргазвидобування”, яке входить у структуру “Нафтогазу”, у 2010-2014 роках.

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