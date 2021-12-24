В Україні за добу захворіли на “ковід” 6,6 тис. людей. Одужали – 14,8 тисяч

За минулу добу, 23 грудня, в Україні зареєстрували 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 24 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 1 646 осіб (попередньої доби – 1 691 ).

За офіційними даними, одужала 14 874 осіб.

Від ускладнень померли 248 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 637 038; одужало – 3 408 294; летальних випадків – 94 432.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 24 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 278,147 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,386 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,863 млрд.

Число активних хворих по Україні спадає 36 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 28 013; методом ІФА — 5889; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 069.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 626 864.

Вакцинація

За добу 22 грудня вакциновано проти “ковіду” 113 882 людини. Першу дозу отримала 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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