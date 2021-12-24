У Мінську силовики виламали двері дому й затримали журналіста “Радіо Свобода”

У Мінську затримали журналіста білоруської служби “Радіо Свобода” Олега Груздиловича. Силовики в масках прийшли до нього додому та виламали двері.
Про це в четвер, 23 грудня, повідомили в “Радіо Свобода”.
Груздилович є підозрюваним у кримінальній справі про “організацію та підготовку дій, що брутально порушують громадський порядок, або активну участь у них”.
Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
У липні в Мінську силовики розгромили офіс білоруської служби “Радіо Свобода”: вони виламали двері, вилучили техніку та затримали кількох журналістів, зокрема Груздиловича. Пізніше працівників відпустили під підписку про невиїзд.
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