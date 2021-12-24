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У Луганській області гірники страйкують вже тиждень

24/12/2021 15:04

На шахті “Новодружеська” Лисичанськвугілля сьомий день страйкують шахтарі.

Про це повідомив у п’ятницю, 24 грудня, народний депутат й голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

“Сьомий день триває акція протесту на шахті “Новодружеська” Лисичанськвугілля. Призупинено видобуток вугілля, на шахті підтримується режим життєзабезпечення. Попри тиск з боку адміністрації підприємства, гірники відмовляються спускатися в шахту, доки їм не виплатять зарплатну заборгованість за 3 місяці”, – написав Волинець.

Він додав, що акція протесту почалась 18 грудня, коли 12 прохідників із четвертої зміни відмовились виїжджати з-під землі. Згодом акція перетворилась у наземний протест.

За словами депутата, адміністрація шахти намагається застосувати силові структури, щоби притлумити протест.

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