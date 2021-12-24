Президент відзначив орденами трьох офіцерів

Фото пресцентру ОПУ

Зазначається, що нагороди присвоєно “за мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, зразкове виконання службового обов’язку”.

Відповідний указ №672/2021 від 24 грудня опублікований на сайті глави держави.

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