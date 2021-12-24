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Президент відзначив орденами трьох офіцерів

24/12/2021 13:38

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців.

Відповідний указ №672/2021 від 24 грудня опублікований на сайті глави держави.

Президент, зокрема нагородив орденом “За мужність” III ступеня підполковника Дмитра Романенка та орденами Данила Галицького полковника Дмитра Кузьменка й капітана Віталія Палку.

Зазначається, що нагороди присвоєно “за мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, зразкове виконання службового обов’язку”.

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