Президент відзначив орденами трьох офіцерів

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців.
Відповідний указ №672/2021 від 24 грудня опублікований на сайті глави держави.
Президент, зокрема нагородив орденом “За мужність” III ступеня підполковника Дмитра Романенка та орденами Данила Галицького полковника Дмитра Кузьменка й капітана Віталія Палку.
Зазначається, що нагороди присвоєно “за мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, зразкове виконання службового обов’язку”.
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