У Луганській області на ВОПі застрелився військовослужбовець

Ілюстративне фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Правоохоронці розслідують обставини загибелі військовослужбовця військової служби за контрактом якого було знайдено без ознак життя за місцем несення чергування у Луганській області.

Про це повідомила в четвер, 23 грудня, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Відомо, що військовий – 1999 року народження, уродженець смт Білозерки Херсонської області.

“Попередньо встановлено, що солдат, перебуваючи на нічному чергуванні на території взводного опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати”, – повідомили правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу, розглядають версії умисного вбивства, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вживають заходів щодо дослідження обставин трагедії.

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