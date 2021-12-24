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Доба ООС: три обстріли, на Луганщині російський БПЛА перетинав лінію розмежування

24/12/2021 08:44

Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три  порушення режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Обстріли відбулися всупереч домовленості ТКГ про повернення до “заходів із посилення припинення вогню”, досягнутої 22 грудня.

В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – інформує штаб.

Станом на 7-му годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня.

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