Доба ООС: три обстріли, на Луганщині російський БПЛА перетинав лінію розмежування

Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Обстріли відбулися всупереч домовленості ТКГ про повернення до “заходів із посилення припинення вогню”, досягнутої 22 грудня.
В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – інформує штаб.
Станом на 7-му годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня.
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