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У районі ООС вперше провели практичні стрільби з “Джавелінів”. ФОТО

23/12/2021 08:37

На одному із загальновійськових полігонів у районі проведення операції Об’єднаних сил відбулося практичне виконання стрільб по броньових об’єктах особовим складом розрахунків переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Про це в середу, 22 грудня повідомив пресцентр штабу ООС.

За словами керівника занять полковника Богдана Союшкіна, застосування цього ПТРК із метою тренування особового складу в районі проведення ООС відбувається вперше.

Так, стрільба з протитанкового комплексу велася по умовній цілі – танку в окопі, який перебував на відстані близько 1,5 км.

Крім того, було визначено ефективність ведення вогню з ПТРК Javelin у зимових погодних умовах – сильному вітру та низькій температурі повітря. Попре те, що військовослужбовці стрільбу з даного озброєння виконували вперше, завдання було виконано успішно – ціль умовного противника було уражено.

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“Головна перевага Javelin – легкість у керуванні. Ракета після пуску сама наводиться на ціль, що дозволяє досягати практично 100-відсоткової влучності стрільби”, – розповідає військовослужбовець ЗСУ Віктор, який вів стрільбу з ПТРК.

За його словами, ураження цілей з ПТРК Javelin не викликає труднощів у фахівців – протитанкістів, які мають досвід застосування вітчизняних та радянських аналогів ПТРК.

Як писала “Новинарня“, нещодавно командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що підрозділи, які виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.
Він наголосив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти розвитку подій, за яких може відбутись бойове застосування Javelin. Йдеться й про можливе пряме вторгнення частин армії Російської Федерації на північній ділянці кордону з Україною, і про перехід в наступ “гібридних” підрозділів армії РФ на окупованому Донбасі.

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