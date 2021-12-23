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Росія знову привезла “гумконвой” на окупований Донбас. МЗС знову протестує

23/12/2021 21:27

МЗС України 23 грудня вкотре висловило “рішучий протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України так званих “гуманітарних конвоїв”.

Заява опублікована на сайті зовнішньополітичного відомства.

“23 грудня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 105-й так званий “гуманітарний конвой”, – ідеться в заяві.

Переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган”.

Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обовʼязкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України, вказано в повідомленні.

МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету України та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.

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Україна

Росія знову привезла “гумконвой” на окупований Донбас. МЗС знову протестує

МЗС України 23 грудня вкотре висловило “рішучий протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України так званих “гуманітарних конвоїв”. Заява опублікована на сайті зовнішньополітичного...

Війна з Росією

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