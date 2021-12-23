Прикордонники не пустили в Україну модель, яка незаконно їздила в окупований Крим

Прикордонники в аеропорту “Київ” не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані територіі України та виїзду з них.
Про це у четвер, 23 грудня, повідомила пресслужба ДПСУ.
21-річна росіянка прилетіла до Міжнародного аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського літаком з Варшави.
Під час проходження прикордонного контролю та перевірки документів прикордонники з’ясували, що Бурлакова неодноразово порушувала режим в’їзду-виїзду з тимчасового окупованого Криму.
Востаннє вона відвідувала тимчасово окупований Крим у липні 2021 року, де брала участь у фотозйомках. До півострова вона прибула літаком із Москви.
Прикордонники не пустили росіянку до України. Крім того, вона отримала заборону права в’їзду до України на 3 роки і штраф за адміністративне правопорушення за порушення в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території України.
За даними “Української правди”, йдеться про Еліну Бурлакову.
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