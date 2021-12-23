СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3630391 +7312
Летальні випадки:
94184 +275
Одужали:
3393420 +16521
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16598851 (+32402). Оновлено: 08:25 23.12.2021
Home / Україна / Прикордонники не пустили в Україну модель, яка незаконно їздила в окупований Крим

Прикордонники не пустили в Україну модель, яка незаконно їздила в окупований Крим

23/12/2021 18:39

Прикордонники в аеропорту “Київ” не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані територіі України та виїзду з них.

Про це у четвер, 23 грудня, повідомила пресслужба ДПСУ.

21-річна росіянка прилетіла до Міжнародного аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського літаком з Варшави.

Під час проходження прикордонного контролю та перевірки документів прикордонники з’ясували, що Бурлакова неодноразово порушувала режим в’їзду-виїзду з тимчасового окупованого Криму.

Востаннє вона відвідувала тимчасово окупований Крим у липні 2021 року, де брала участь у фотозйомках. До півострова вона прибула літаком із Москви.

Прикордонники не пустили росіянку до України. Крім того, вона отримала заборону права в’їзду до України на 3 роки і штраф за адміністративне правопорушення за порушення в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території України.

За даними “Української правди”, йдеться про Еліну Бурлакову.

Читайте також:
В Україну не пустили російську виконавицю Mary Gu, що незаконно відвідувала окупований Крим. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 52
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прикордонники не пустили в Україну модель, яка незаконно їздила в окупований Крим

Прикордонники в аеропорту “Київ” не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані територіі України та виїзду з них. Про це у четвер, 23 грудня,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse