У Львові попрощалися з десантником Русланом Янковським, який загинув під час оборони Луганського летовища. ФОТО

Фото: пресслужба 80-ї бригади

У Львові попрощалися з молодшим сержантом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Русланом Янковським, який загинув у серпні 2014-го року під час оборони Луганського аеропорту. До цього часу загиблий рахувався у списках зниклих безвісти.

Ритуал прощання відбувся у четвер, 23 грудня, на території військової частини, в якій служив армієць.

Відомо, що Руслан Янковський з 2007 по 2008 роки проходив строкову військову службу ще на той час у 80-му окремому аеромобільному полку.

А з 2013 року – службу за контрактом на посаді командира відділення взводу протитанкових керованих ракет 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

У 2014 році Руслан Янковський разом зі свої підрозділом відбув на підкріплення до побратимів в Луганський аеропорт.

“На жаль, це було останнє бойове завдання молодшого сержанта Янковського, який до останнього подиху захищав Україну. Його ім’я не буде забуте ніколи, адже не існує більшої жертви понад ту, щоб віддати своє життя за Батьківщину”, – наголошують у пресслужбі 80-ї бригади.

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