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З України намагались вивезти рідкісний дорогоцінний метал на $2 млн

23/12/2021 13:38

Служба безпеки України блокувала незаконне переміщення через державний кордон України рідкісного металу осмію.

Про це в четвер, 23 грудня, інформує пресцентр СБУ.

Правоохоронці в Херсонській області встановили, що двоє громадян намагалися незаконно переправити осмій до однієї із сусідніх країн.

Викрили правопорушників під час проведення митного огляду в міжнародному пункті пропуску “Кучурган-Первомайськ” на Одещині. 10,05 грама рідкісного металу виявили у ручній поклажі одного із зловмисників.

За попередньою оцінкою, вилучена речовина – осмій 187 – є одним з найдорожчих із цінних металів. Ринкова ціна становить до 200 тисяч доларів США за один грам.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення експертизи для встановлення всіх обставин правопорушення.

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Україна

З України намагались вивезти рідкісний дорогоцінний метал на $2 млн

Служба безпеки України блокувала незаконне переміщення через державний кордон України рідкісного металу осмію. Про це в четвер, 23 грудня, інформує пресцентр СБУ. Правоохоронці в Херсонській області встановили, що двоє...

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