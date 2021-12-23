Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з РФ щодо України

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Берлін віддає перевагу Нормандському формату. Але готовий і до інших моделей для діалогу з Москвою щодо ситуації навколо України.

Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт, інформує Deutsche Welle.

“В принципі ми хочемо зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів”, – зазначив Гебештрайт.

За його словами, “жоден із можливих шляхів для діалогу не варто закривати”.

Представник уряду Німеччини додав, що сам Берлін віддає перевагу “нормандському формату” за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала до переговорів з Москвою.

“Моє занепокоєння велике”, – заявила вона, додавши, що Берлін має докласти зусиль “до останнього міліметра” задля досягнення діалогу.

За її словами, необхідно розмовляти, навіть якщо є пропозиції, які, з погляду Німеччини не можуть бути в основі переговорів.

Нагадаємо, 15 грудня в Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в Нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.

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