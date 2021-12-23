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Доба в зоні ООС минула без обстрілів

23/12/2021 08:49

Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Напередодні українська делегація у ТКГ повідомила, що на черговому засідання сторони досягнули спільного розуміння необхідності відновлення режиму припинення вогню.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, за каденції президента Петра Порошенка по три-чотири рази на рік на ТКГ укладалися домовленості про “перемир’я” на фронті – з нагоди новорічно-різдвяних або травневих свят, Великодня, збору врожаю, початку навчального року тощо. Вони фактично не діяли або діяли нетривалий час.

За Володимира Зеленського угода була одна – так звані “заходи щодо посилення режиму припинення вогню“, узгоджені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. На фронті обходилося майже без обстрілів і без жертв трохи більш як місяць. Після цього обстріли поновилися і сягнули попередніх показників.

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