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Space X перенесла запуск українського супутника

22/12/2021 10:21

Виготовлений на КБ “Південне” у Дніпрі супутник “Січ-2-30” Space X запустить трохи пізніше – не 10, а 13 січня.

Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 21 грудня, повідомив у фейсбуці голова Держкосмосу Володимир Тафтай.

“20 грудня, ДП КБ “Південне” та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції КА “Січ-2-30″ з ракетою-носієм Falcon 9 компанії Space X”, – написав він.

Це означає, що супутник повністю готовий до запуску.

Водночас компанія Space X повідомила, про перенесення запуску місії Транспондер-3 із українським супутником Січ-2-30  заплановане на 13 січня 2022 року.

Раніше виготовлений на КБ “Південне” супутник “Січ-2-30” відправили у США для подальшого запуску в космос.

Нагадаємо, нещодавно Державне космічне агентство підписало меморандум з Єгипетським космічним агентством про співробітництво в космічній сфері та використання космічного простору в мирних цілях.

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