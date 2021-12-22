Прикордонники отримали три французькі гелікоптери Н125

Гелікоптери для ДПСУ, фото МВС

В Україну з Франції прилетіли ще три вертольоти для Державної прикордонної служби. Наразі за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Перші чотири гвинтокрили прибули в Україну у січні 2020 року та в листопаді 2021 року, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт у столицю. Це нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки”, – йдеться у повідомленні.

Вертольоти, які сьогодні прибули у Львів, мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.

Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його.

Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Загалом у межах створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Державна прикордонна служба має отримати 24 нові вертольоти Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

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