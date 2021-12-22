Саботаж адвокатів, вихід із СІЗО Спасських, майно Клюєва: підсумки 50-го тижня року в судах у справах Майдану

Обвинувачений "беркутівець" Руслан Марчук і його захисник Володимир Смєхнов у суді. Фото: АДГ

автор: Адвокатська дорадча група

Зміна запобіжного заходу Юрію Спасських, продовження арешту майна Андрія Клюєва, саботаж захисників обвинуваченого у справі про видачу зброї тітушкам зі складів МВС — цим запам’ятався попередній тиждень (13-17 грудня 2021) у справах Майдану. Детальніше — в нашому матеріалі.

Із 28 призначених засідань минулого тижня результативними були лише 17 (у 16 судових процесах). Прогрес спостерігався у 12 процесах.

Причини зриву засідань: неявка захисників без пояснення причини, нібито участь захисників в інших процесах, відпустка захисника, заява про хворобу захисника та обвинуваченого, неявка обвинуваченого, перебування судді в нарадчій кімнаті.

Інформація за результатами судових засідань згрупована за хронологією. Більш детально про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод 💼, якого стосується cправа.

13 грудня

#СправаМисливогоНовотного — Адвокат Сергія Мисливого (обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка) зірвав засідання, виписавши собі наказ про відпустку. На цій підставі захисник не з’явився до суду. Розгляд відклали.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаЛукаша — На засіданні у справі керівника харківського “Беркута” Владислава Лукаша виступив потерпілий Олександр Тимошенко. Він попросив суд допитати представників МВС щодо висновку службового розслідування від 24 квітня 2014 року. У ньому йшлося про те, що протестувальники піднялися на дах будівлі на розі вулиць Інститутської та Шовковичної і почали з нього кидати «коктейлі Молотова» у міліціонерів. Тимошенко попросив суд витребувати у представників МВС фото- та відеодокази на підтвердження цієї інформації, щоб з’ясувати підстави для таких висновків.

Далі суд продовжив досліджувати висновок МВС. Також представники потерпілих Юлія Науменко і Євгенія Закревська попросили суд долучити до матеріалів рішення ЄСПЛ “Шморгунов та інші проти України”. Прокурори та потерпілі підтримали клопотання.

Суд ухвалить рішення після того, як захист ознайомиться з клопотанням представників потерпілих.

Фоторепортаж із суду від потерпілого Олександра Тимошенка.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

Строки давності у цій справі продовжують спливати (термін давності спливає 01.12.23). Залишилося 25 місяців.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014

#СправаАхметаВасютиВидиборця — Святошинський суд в особі судді Вікторії Жмудь призначив відразу шістьом обвинуваченим колишнім ДАІшникам часів Майдану державних захисників із центру безоплатної правової допомоги, а саме — Яворському, Гуляренку, Видоборцю, Сологубу, Щербі і Зєваєву. В когось з обвинувачених закінчився договір із захисниками, інші мають розбіжності зі своїми адвокатами.

На питання до обвинуваченого Ахмета, чи потрібен йому держзахисник, той відповів, що в нього є адвокат за договором. На це суддя відповіла, що його захисник ще жодного разу не з’явився на засідання суду.

Після цього суд досліджував докази. Продовжать розгляд уже наступного року — 11 січня.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаГорбенка — Подільський суд продовжив досліджувати докази у справі щодо неправдивих показів Віктора Горбенка — обвинуваченого також у викраденні Василя Сергієнка.

💼 Викрадення і вбивство Василя Сергієнка

#СправаЛекаря — У справі колишнього заступника міністра МВС Сергія Лекаря Голосіївський суд досліджував письмові докази та зупинився на 4-му томі.

💼 Спецзасоби на Майдані

#СправаШадрова — На засіданні у справі тітушки Олега Шадрова досліджували відео слідчих експериментів потерпілих Казимова і Бабича. Казимов розповів, що отримав вогнепальне поранення, коли тікав від натовпу людей у напрямку Софіївської площі. І що його прихистили охоронці готелю Hyatt Regency, де він перебував до приїзду швидкої.

Потерпілий Бабич розповів, що був на перехресті Великої Житомирської та Володимирської разом із товаришем. Там він почув, як тітушки трощать машину. У цю мить він отримав поранення в голову, у ділянці вуха. Потерпілий не бачив, звідки стріляли, але в нього склалося враження, що постріл здійснили з будівлі МВС, неподалік якої і відбувався напад тітушок. Потім його потягнули до швидкої, але через вогнепальне поранення “швидка” його не забрала. Тоді волонтери посадили його в авто та відвезли до лікарні.

💼 Протидія тітушок протестним акціям

#СправаФедюка — У справі колишнього судді Дніпровського суду Олександра Федюка продовжили досліджувати докази.

Федюк обвинувачується у тому, що незаконно обирав запобіжні заходи протестувальникам після силового штурму 18 лютого 2014 року.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

#СправаКлюєва — Київський апеляційний суд під головуванням Володимира Мельника залишив у силі ухвалу, якою Печерський суд наклав арешт на майно Андрія Клюєва – секретаря РНБО та голову адміністрації президента Януковича в часи Майдану. Таким чином, суд не задовольнив скаргу захисника Клюєва.

Нагадаємо, Андрія Клюєва підозрюють в організації силового розгону протестувальників 20 листопада 2013 року.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

14 грудня

#СправаВолкова — В апеляційному суді закінчили зачитувати скаргу представниці потерпілого Євгенії Закревської на вирок Олександру Волкову. Також суд заслухав заперечення на апеляційні скарги та визначив порядок розгляду: спочатку досліджуватимуть письмові докази, потім допитають потерпілих, свідків та засудженого Волкова.

Нагадаємо, Бориспільський суд 16 квітня 2021 року визнав винним Волкова зокрема в організації викрадення та катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, а також у протидії мирним зібранням у 2014 році, призначивши йому 9 років ув’язнення.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

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#СправаКалініченка — Обидва захисники обвинуваченого Віктора Калініченка повідомили суд, що вони зайняті в іншій справі, а тому розгляд відклали.

Віктора Калініченко — колишній прокурор Чорнобаївського району Черкаської області. Обвинувачується у втручанні в діяльність працівників правоохоронних органів та діяльність суддів з метою винесення ними неправосудних рішень, а також перешкоджанні мирним зібранням. Йдеться про події розгону мітингувальників під Черкаською ОДА.

💼 Події побиття протестувальників перед Черкаською ОДА 23 січня 2014. Переслідування активістів

#СправаПацеляка — У справі керівника львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка суд досліджував письмові докази. А саме — трафіки телефонних дзвінків потерпілих на підтвердження того, що вони дійсно перебували у тому місці, де отримали ушкодження від дій беркутівців.

Термін давності цього злочину спливає 18.02.2024 – тобто через 26 місяців.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

💼 18 лютого 2014, Кріпосний провулок, мирна хода

#РозстрілНаІнститутській — Святошинський суд допитав свідка Максима Андрєєва у справі п’ятьох “беркутівців” спецроти щодо розстрілів людей на Інститутській. Максим – молодий хлопець із Мелітополя. Приїхав на Майдан напередодні. Був очевидцем смертельного поранення потерпілого Ігоря Пехенька та потім евакуював його до головпоштампту. І навіть не знав про його долю – вижив чи ні, хоч і намагався. А за кілька років на фотографії, зробленої під час евакуації Пехенька, розміщеній у фейсбуці, свідок впізнав себе.

Андрєєв розповів, що був очевидцем того, як люди на Інститутській отримували поранення, бачив правоохоронців у чорній формі з жовтими пов’язками з автоматами.

“Люди почали підніматися на пагорб на вулиці Інститутській, де розміщений годинник. Я теж піднявся туди. Там я побачив, як людину поранили в сідницю і вона скотилася вниз. Потім ми перелізли через металевий паркан і чоловік на ім’я Ігор, який сидів ліворуч від мене, сказав, щоб ми не хвилювались, що все буде добре. У нього був дерев’яний щит. Потім він сказав щось незрозуміле і почав хилитися на мене. Під светром у нього я бачив кров”, — розповів Максим Андрєєв.

За його словами, чоловік отримав поранення в груди. Максим і Ігор сиділи в той момент поруч – на куті Жовтневого палацу (ближче до Майдану) біля сходів. Ховались за щитами. Правоохоронці в чорній формі з жовтими пов’язками з автоматами Калашникова в цей момент були в районі колон Жовтневого палацу.

Допитували свідка Андрєєва за клопотанням адвоката потерпілих Євгенії Закревської.

Крім цього, за клопотанням захисту суд переглянув відео допиту т. зв. “грузинського снайпера” О. Ревазішвілі – в прокуратурі Білорусі за участі захисника Горошинського.

Сторона потерпілих вважає цього т.зв. свідка фейковим. Прокуратура надала докази того, що в період подій Майдану і зокрема 20 лютого Ревазішвілі взагалі не було в Україні.

Переглянути трансляцію допиту можна за посиланням.

💼 Розстріл на Інститутській 20 лютого 2014

#СправаКравченка — Бориспільський суд продовжив досліджувати докази у справі ексзаступника начальника київської міліції Олександра Кравченка. Захисник обвинуваченого Сергій Мась постійно просив визнати досліджені докази недопустимими з різними аргументами. Суд буде враховувати всі зауваження та оцінювати докази вже під час ухвалення рішення.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 на вул. Щорса

#СправаГалайдиКорха — Захист беркутівців Андрія Галайди та Максима Корха просив суд закрити справу. Однак суддя Шевченківського суду Павло Слободянюк відмовив захисникам.

Беркутівців обвинувачують у побитті людей під час розгону протестувальників 30 листопада 2014 року, а також у складанні неправдивих протоколів.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаМисливого — Київський апеляційний суд під головуванням судді Ольги Жук змінив підсудність у справі по обвинуваченню Сергія Мисливого і направив її до Білоцерківського суду. Там же розглядається ще одна справа, в якій Мисливий обвинувачується разом з Іваном Новотним.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#ВидачаЗброїТітушкам — У цій справі продовжуються процесуальні диверсії з боку захисників. Цього разу всі четверо адвокатів Ростислава Заворотного не прийшли до суду. Пояснили вони це тим, що у Вищому антикорупційному суді був запланований розгляд запобіжного заходу у вигляді застави одному з їхніх клієнтів. І так “співпало”, що всі троє адвокатів Заворотного захищають одного підозрюваного. Ще одна адвокатка обвинуваченого “захворіла”, але документів на підтвердження цього не надала.

Прокурор Олексій Донський попросив суд подати звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб притягнути адвокатів до дисциплінарної відповідальності. Суддя Павло Слободянюк частково задовольнив клопотання прокурора.

Також Донський попросив щоденно призначати засідання у цій справі, оскільки захист постійно зриває розгляд. Присутні в суді адвокати інших обвинувачених заявили, що це порушить право їхніх підзахисних на захист. Суд очікувано відмовив прокурору.

За даними слідства, експрацівники міліції Роман Калетний, Михайло Діхтяр та Віталій Степанчук передали Ростиславу Заворотному для тітушок понад 600 одиниць автоматичної вогнепальної зброї та більше 160 тис. набоїв до неї.

Ця справа перебуває в судах з 2016 року, зокрема в Шевченківському суді – з 2018 року.

Термін давності спливає 20.02.2024 року.

Залишилось 25 місяців.

Дивіться відео Стаса Козлюка про те, як міліція видавала зброю тітушкам:

15 грудня

#СправаКлюгеМатюши — У справі про незаконне затримання Миколи Пасічника суддя Інна Омельян відмовила сину померлого потерпілого Денису Пасічнику у визнанні його правонаступником. Суд вирішував це питання 9 (!) місяців. Захисники обвинувачених відверто затягували процес, вимагаючи то особистої присутності самого Дениса, то документів від його сестри, а потім — і присутності в суді сестри нібито для підтвердження того, що вона не бажає бути правонаступницею.

“Очевидно, що питання вже давно було вирішене, але 9 місяців ми йшли до ухвали. 9 довгих місяців… І все це було не для того, щоб дотриматися прав, а лише з метою максимально затягнути розгляд”, – зазначила представник потерпілих Марина Ліліченко.

У справі спливають строки давності:

Обвинувальний акт направили до Оболонського суду у липні 2019 року.

2019 Через численні самовідводи суддів Київський апеляційний суд 05.03.2020 року передав справу до Дніпровського районного суду.

Там самовідводи продовжились і ще 2 рази Київський апеляційний суд намагався змінити підсудність справи.

Суддя Омельян почала розглядати справу з березня 2021 року. 9 місяців суддя Омельян не могла вирішити питання про залучення до справи сина Миколи Пасічника.

9 Термін давності злочину спливає 22.01.2024 – через 25 місяців.

Нагадаємо, ексзаступниця прокурора Оболонського району Києва Ілона Клюге та слідчий Віталій Матюша обвинувачуються у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності 72-річного Миколи Пасічника, затриманого 22 січня 2014 року під час подій на Грушевського.

💼 Події Грушевського | Справа Пасічника

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#СправаСпасських — Суддя Печерського суду Світлана Волкова змінила запобіжний захід Юрію Спасських (у часи Майдану – начальник відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві). Замість тримання під вартою Спасських обрали цілодобовий домашній арешт.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014

16 грудня

#СправаЩеголєва — У справі ексначальника СБУ Київської області Олександр Щеголєва засідання не відбулося — суддя Євген Мартинов перебував у нарадчій кімнаті.

💼 Силовий розгін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року

#СправаБялая — Шевченківський суд продовжив досліджувати докази у справі тітушки Павла Бялая. Зокрема, учасники слухали звукозапис допиту свідка Бабича у слідчого судді. Він розповів, що у тітушок 18 лютого була зброя.

“Був Іван Бойко (нині перебуває у розшуку). Він наглядав за нами, рахував нас, бачив у нього помпову рушницю. Максюра (ймовірно Станіслав Максюра) мав автомат Калашнікова. У Поторочі (ймовірно, Олександр Потороча) також був автомат Калашнікова. Вони стріляли в напрямку Михайлівської площі. У Дагестанця бачив пістолет. У Костенка Сергія також бачив пістолет. Ще підходила група людей. У них були пістолети, і вони стріляли в бік Михайлівської площі. Потім прийшов Юрій Крисін. З ним було 3-4 людини. Одного звали Олександр”, — розповідав свідок.

Він також зазначив, що тітушки зупинили автомобіль. Туди побіг Крисін. Разом з іншими він бив по машині. Потім били водія та пасажира. Згодом приїхала “швидка”.

💼 Напади тітушок на протестувальників і вбивство В’ячеслава Веремія 18.02.2014

#СправаБілоконяСтавицькогоМостового — Один з обвинувачених попросив суд витребувати деякі матеріали з ЄРДР. Суддя Анна Замченко пішла до нарадчої кімнати та оголосить рішення щодо цього клопотання на наступному засіданні.

Нагадаємо, прокурор Сумської області Білокінь, заступники прокурора міста Суми Савченко, Мостовий, прокурори Романенко, Ставицький та слідчі Дєдов, Чалий, Грищук, Падалка обвинувачуються у перешкоджанні мирним зібранням; підсудним також інкримінується (залежно від ролі) незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та незаконне затримання завідома невинних учасників протесту біля будівлі Сумської ОДА, затриманих під час силового розгону в ніч з 26 на 27 січня 2014 року.

💼 Події силового розгону протесту перед Сумською ОДА в ніч з 26 на 27 січня 2014 | Переслідування активістів

#СправаМисливогоНовотного — Це засідання, як і 13 грудня, не відбулося через неявку захисника Мисливого. Цього разу він причину не пояснив.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаМарчука — Шевченківський суд втретє допитував потерпілу у справі журналістку Марію Лебедєву. Ініціював допит адвокат заступника командира ПМОП “Беркут” Руслана Марчука — Володимир Смєхнов.

“Знову і Смєхнов, і Марчук намагались довести, що Маша не журналістка. І не була журналісткою 30.11.2013, коли Марчук ⁠— і це чітко видно на відео ⁠— штурхає її, а Маша тримає перед його носом посвідчення і голосно попереджає, що вона журналістка”, — зазначила представник потерпілих адвокат Євгенія Закревська. — Сотні публікацій Лебедєвої в різних виданнях, які ми надали суду і захисту, їх не переконує. А посвідчення, оригінал якого досліджували в суді? А посвідчення вона могла купити, додав в засіданні Марчук.

Відео цього моменту на Майдані можна знайти тут.

Деталі у нашому дописі.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013 | Напад на журналістів

#СправаСвятногоЗазимка — Суд скасував засідання через клопотання захисту.

У цій справі спливають строки давності через 25 місяців.

Детальніше про ситуацію, яка склалася з цією справою можна прочитати за посиланням.

А також дивіться блог Стаса Козлюка.

💼 Напад на жовтий автобус в Кріпосному провулку 23 січня 2014

17 грудня

#СправаКостенкаГебанаПогребного — Це засідання також не відбулося. Напередодні секретар судді повідомила, що справу зняли з розгляду.

💼 Напад тітушок на протестувальників 18.02.2014 на перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської. 8 поранених

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