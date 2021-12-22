Фонд Музею Голодомору зібрав 10 мільйонів на благодійному вечорі у Львові

Під час заходу

18 грудня 2021 року Фонд Музею Голодомору провів у Львівській національній опері перший благодійний вечір “Що загинуло – воскресне”.

Захід об’єднав більше 500 благодійників основної експозиції Музею Голодомору, що зараз будується у Києві.

У результаті зібрано 9 млн 800 тис. грн для роботи над вступною художньою концепцією та дизайн-проєктом основної експозиції Другої черги Музею Голодомору.

Експозиція майбутнього Музею Голодомору створюється українськими музеологами, істориками та фахівцями з інших суміжних дисциплін. За дизайн-проєкт експозиції відповідають всесвітньо відомі дизайнерські компанії:

Haley Sharpe Design Ltd (Канада- Велика Британія)

Nizio Design International (Польща).

Фонд Музею Голодомору — благодійна організація, що діє з 2018 року, аби зібрати недержавні кошти для створення основної експозиції Другої черги Музею Голодомору. Він зараз будується на Дніпровських схилах у Києві.

Музей Голодомору втілюється на засадах державно-приватного партнерства: спорудження будівлі Музею повністю фінансує держава, а його наповнення — основну експозицію — творять усі небайдужі українці через благодійні внески.

Львівщина першою виступила на підтримку ідеї Фонду Музею Голодомору щодо проведення мистецьких вечорів, які об’єднають благодійників Музею з усієї країни та з-за кордону.

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