Доба ООС: три ворожих обстріли, один воїн ЗСУ поранений

Протягом минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Одне з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок ворожих обстрілів один воїн Збройних сил отримав поранення, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл із мінометів калібру 120 мм.
У районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу “Квадро”.
“Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості“, – йдеться в повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 середи, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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