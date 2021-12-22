Доба ООС: три ворожих обстріли, один воїн ЗСУ поранений

Протягом минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Одне з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих обстрілів один воїн Збройних сил отримав поранення, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл із мінометів калібру 120 мм.

У районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу “Квадро”.

“Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості“, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 середи, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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