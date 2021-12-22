“Чукотка 2021”: в Росії знайшли мертвим депутата-браконьєра, що позував на тлі десятків вбитих гусей

У Російській Федерації знайшли мертвим депутата Магаданської міської думи Олександра Крамаренка, який потрапив у скандал із незаконним відстрілом гусей. Він позував для фото із рушницею на тлі майже двох сотень вбитих птахів.
Про це інформує сайт 360tv.ru.
“Тіло депутата Крамаренка з вогнепальним поранення виявили в його офісі ввечері 19 грудня. Поруч була його рушниця. Слідчий комітет розпочав перевірку, силовики опитують колег та родичів депутата Магаданської міськдуми. Серед версій загибелі депутата розглядають вбивство та самогубство”, – йдеться в повідомленні.
Олександр Крамаренко став відомий влітку через фотографії з рушницею на тлі слів “Чукотка 2021”, що були викладені з тушок гусей.
У мережі помітили світлини на тлі трупів птахів, викладених у формі трикутника, а також із трофеями у кузові вантажівки. У головному герої фотографій впізнали депутата Крамаренка.
На фото з фразою “Чукотка 2021” нарахували щонайменше 178 вбитих птахів. Імовірний збиток від такого відстрілу оцінили у 700 тисяч рублів (близько 9,5 тис. доларів).
Читайте також:
У Росії затримали п’яного депутата Держдуми Рашкіна з мертвим лосем в авто
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!