“Чукотка 2021”: в Росії знайшли мертвим депутата-браконьєра, що позував на тлі десятків вбитих гусей

У Російській Федерації знайшли мертвим депутата Магаданської міської думи Олександра Крамаренка, який потрапив у скандал із незаконним відстрілом гусей. Він позував для фото із рушницею на тлі майже двох сотень вбитих птахів.

Про це інформує сайт 360tv.ru.

“Тіло депутата Крамаренка з вогнепальним поранення виявили в його офісі ввечері 19 грудня. Поруч була його рушниця. Слідчий комітет розпочав перевірку, силовики опитують колег та родичів депутата Магаданської міськдуми. Серед версій загибелі депутата розглядають вбивство та самогубство”, – йдеться в повідомленні.

Олександр Крамаренко став відомий влітку через фотографії з рушницею на тлі слів “Чукотка 2021”, що були викладені з тушок гусей.

У мережі помітили світлини на тлі трупів птахів, викладених у формі трикутника, а також із трофеями у кузові вантажівки. У головному герої фотографій впізнали депутата Крамаренка.

На фото з фразою “Чукотка 2021” нарахували щонайменше 178 вбитих птахів. Імовірний збиток від такого відстрілу оцінили у 700 тисяч рублів (близько 9,5 тис. доларів).

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