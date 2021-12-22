Блінкен повідомив, коли можуть початися переговори США і Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Вашингтон вважає, що двосторонні переговори з Москвою щодо масового нарощування військ уздовж українського кордону можуть початися на початку 2022 року – в січні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує “Голос Америки”.

“Ми готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів”, – сказав держсекретар Блінкен під час пресконференції у вівторок, 21 грудня.

“Думаю, що ви спостерігатимете відносно рано в новорічному періоді взаємодії у всіх цих сферах, щоб побачити, чи зможемо ми дипломатичним шляхом просунутися щодо розбіжностей”, – додав Блінкен, маючи на увазі наявний діалог стратегічної стабільності між США і Росією, Раду Росія-НАТО, а також ОБСЄ.

Головний дипломат США також попередив про “масштабні наслідки”, якщо Росія “втягнеться в подальші акти агресії проти України”.

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід повідомила журналістам, що Штати і Росія домовляться про конкретну дату початку переговорів щодо вимог Москви, яка хоче, щоби НАТО відмовилася від будь-якої військової діяльності в Східній Європі та Україні.

Але вона попередила, що “ми чітко дали зрозуміти, що будь-який діалог має базуватися на взаємності, вирішувати наші занепокоєння щодо дій Росії та відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами”.

“Дозвольте сказати, що без Європи не буде переговорів про європейську безпеку”, – додала Донфрід.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

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