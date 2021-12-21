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Зеленський у Гуті прокоментував підозру Порошенку в держзраді

21/12/2021 19:26

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання підозри у державній зраді п’ятому президенту України, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку.

Глава держави також оцінив, чи вплине ця підозра на ситуацію всередині країни, передає “РБК-Україна” у вівторок, 21 грудня.

Журналісти попросили президента прокоментувати підписання підозри Порошенку.

Я про це не думаю, по-перше, що там було виписано… Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко, – “Н”) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине: ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка, – “Н”)”, – сказав Зеленський журналістам під час зустрічі з дипломатами у селі Гута на Прикарпатті.

Президент додав, що вплив схожих фінансових груп визначається, зокрема, тим, що вони можуть “звозити людей на акції протесту”.

“Звозять людей з різних областей. Непростий час, люди хочуть заробити копійку, хтось так приходить, хтось за своєю волею це робить”, – вважає Зеленський.

Однак, за словами президента, з часом “люди розберуться, хто є хто”.

Про суть кримінальної справи Зеленський не став говорити. Він лише зазначив, що цим повинні займатися суд і правоохоронні органи.

“Якщо це ті питання, пов’язані з конкретикою, з вугіллям… торгівлею з сепаратистами, то хай розбирається суд і правоохоронні органи”, – сказав президент.

Нагадаємо, 20 грудня про підписану підозру Порошенку заявив керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов. Вона стосується постачання вугілля з ОРДЛО в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

Згодом у ДБР підтвердили, що підозра Порошенку підписана у “вугільній” справі за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій. А СБУ закликала “не переводити у політичну площину” це розслідування.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

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Україна

Зеленський у Гуті прокоментував підозру Порошенку в держзраді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання підозри у державній зраді п’ятому президенту України, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку. Глава держави також оцінив, чи вплине ця підозра на ситуацію всередині...

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