Суспільне – про законопроєкт “слуги народу”: спроба взяти під контроль єдине незалежне національне медіа

Команда Суспільного мовлення вважає наступом на свободу слова та демократичний розвиток України спроби повернути мовника під державний контроль.

Підставою для цього стала законодавча ініціатива народного депутата із фракції “Слуга народу” Олега Дунди про створення “Державного інформаційного концерну телебачення і радіомовлення”.

Як ідеться в заяві Суспільного, ініціатива “слуги народу” “суперечить не лише законодавству України та обраному курсу роздержавлення ЗМІ, а й зобов’язанням України перед Радою Європи”.

“Така ініціатива загрожує національній безпеці України, складовою якої є інформаційна безпека”, – заявив суспільний мовник.

“Незалежне суспільне мовлення — це основа будь-якої демократичної країни. Про це свідчить досвід розвинених країн, такий позитивний вплив почав створювати український суспільний мовник. Незалежна медіакомпанія навчилася виживати в умовах хронічного недофінансування, зокрема, завдяки підтримці міжнародних партнерів”, – сказано в заяві.

“До тиску “гривнею” влада додала тиск “захистом нашого інформаційного поля”, пропонує маніпуляціями і пропагандою боротися з маніпуляціями і пропагандою ворога”, – заявив голова правління Суспільного Микола Чернотицький.

“Про шляхи боротьби з дезінформацією нещодавно дуже влучно сказав пан посол ЄС в Україні Матті Маасікас: “Незалежні ЗМІ залишаються наріжним каменем для забезпечення стійкості України в боротьбі проти дезінформації”. Ні підконтрольні державні канали, ні знищення незалежного Суспільного мовника не допоможуть дати відсіч агресії РФ, натомість це може стати нездоланною перешкодою для демократичного розвитку України.

Ініціатива пана Дунди виглядає як спроба до наступних виборів взяти під власний контроль єдине незалежне національне медіа. Сподіваюся, що і представники політичних сил, і громадянське суспільство нададуть оцінку законопроєкту 6430 і загалом спробам знищення незалежного Суспільного”, – сказав Чернотицький.

На Суспільному нагадали, що народний депутат України Олег Дунда є головою підкомітету з питань будівництва та проектування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Він не є членом профільних комітетів ВР у сфері інформаційної політики та свободи слова.

15 грудня у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону України № 6430 “Про Державний інформаційний концерн телебачення і радіомовлення України” авторства Дунди. Нардеп пропонує створити концерн на базі Національної суспільної телерадіокомпанії України, Державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” і Державного агентства України з питань кіно.

“Фактично пропонується ліквідація Суспільного мовника, що стане порушенням гарантованого Конституцією України права кожного громадянина України на вільний доступ до інформації”, – наголошують на Суспільному.

Суспільне

Суспільне мовлення – найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА й канали Суспільного радіо (Українське радіо, Радіо “Промінь”, Радіо “Культура”), а також 24 регіональні телерадіокомпанії.

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